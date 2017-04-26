26.04.2017 (14:24)

Россия и Лаос настроены на успешную реализацию договоренностей двух стран в области военного и военно-технического сотрудничества

Россия и Лаос настроены на интенсивную работу по реализации договоренностей президентов двух государств о военном и военно-техническом сотрудничестве. Об этом заявил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим лаосским коллегой Тянсамоном Тяннялатом на VI Московской международной конференции по безопасности.

«Наши страны связывают долгие годы дружбы и сотрудничества. Рассматриваем Лаос в качестве надежного партнера России. Контакты на высшем уровне, в том числе встреча наших президентов в мае прошлого года в Сочи, является подтверждением взаимной заинтересованности в развитии двусторонних отношений», –– подчеркнул Сергей Шойгу.

Он особо отметил успешную работу Лаоса в качестве председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и действующего координатора диалогового партнерства Россия-АСЕАН».

«Мы всегда готовы обсуждать вопросы, представляющие взаимный интерес», –– заявил Министр обороны России.

В свою очередь Тянсамон Тяннялат подчеркнул, что «Лаос поддерживает внешнеполитические инициативы России, которые направлены на противодействие агрессии ряда государств, которые дестабилизируют ситуацию в ряде регионов мира, поддерживаем её действия по урегулированию кризиса на Украине и ситуации вокруг Корейского полуострова».

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