26.04.2017 (13:23)

Министр обороны России выразил удовлетворение развитием российско-филиппинских связей в оборонной сфере

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на полях VI Московской конференции по международной безопасности встретился со своим филиппинским коллегой Дельфином Лорензаной.

«Мы настроены на высокую отдачу от предстоящего официального визита президента Дутерте в Россию в мае. С нетерпением ждём этой встречи и надеемся, что она послужит дальнейшему продвижению наших отношений, в том числе, и в сфере обороны», –– подчеркнул в ходе беседы глава российского военного ведомства.

По словам Сергея Шойгу, Россия рассматривает Филиппины в качестве важного и перспективного партнера в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы удовлетворены поступательным развитием российско-филиппинских связей в оборонной сфере. Ключевым событием в данном контексте стала встреча президентов наших стран на саммите АТЭС в Лиме в ноябре прошлого года», –– констатировал Министр обороны России.

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