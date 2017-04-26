Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

26.04.2017 (13:19)

На Московской конференции по международной безопасности развернута экспозиция с презентацией МВТФ «Армия-2017»

26 – 27 апреля на VI Московской конференции по международной безопасности развернута экспозиция с презентацией Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2017».

Третий год подряд Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации проводит информирование о предстоящем МВТФ «Армия» на полях VI Московской конференции по международной безопасности.

Стоит отметить традиционно высокий интерес со стороны участников и гостей Конференции к презентации Форума, а также к информационно-справочным материалам.

В этом году иностранным партнерам представят около 1000 рекламно-информационных буклетов о мероприятиях Форума на шести языках: русском, английском, испанском, китайском, португальском и французском.

Также для вручения руководителям военных ведомств иностранных государств предусмотрен специальный подарок — книга «История российского воинства», которая будет включена в подарочный набор.

Ожидается, что в конференции примут участие свыше 400 представителей военных делегаций из 78 государств. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Московская конференция по международной безопасности
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false