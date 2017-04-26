26.04.2017 (13:19)

На Московской конференции по международной безопасности развернута экспозиция с презентацией МВТФ «Армия-2017»

26 – 27 апреля на VI Московской конференции по международной безопасности развернута экспозиция с презентацией Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2017».

Третий год подряд Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации проводит информирование о предстоящем МВТФ «Армия» на полях VI Московской конференции по международной безопасности.

Стоит отметить традиционно высокий интерес со стороны участников и гостей Конференции к презентации Форума, а также к информационно-справочным материалам.

В этом году иностранным партнерам представят около 1000 рекламно-информационных буклетов о мероприятиях Форума на шести языках: русском, английском, испанском, китайском, португальском и французском.

Также для вручения руководителям военных ведомств иностранных государств предусмотрен специальный подарок — книга «История российского воинства», которая будет включена в подарочный набор.

Ожидается, что в конференции примут участие свыше 400 представителей военных делегаций из 78 государств.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице