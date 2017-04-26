26.04.2017 (13:13)

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов оценил перспективы европейской безопасности

На пленарном заседании VI Московской конференции по международной безопасности с докладом, посвященным перспективам европейской безопасности, выступил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов.

Оценивая складывающуюся ситуацию на континенте, он отметил тревожную тенденцию –– «Европа постепенно превращается из наиболее стабильного и спокойного в военном отношении региона в зону повышенной напряженности и конфронтации».

Как подчеркнул Валерий Герасимов, это результат действия нескольких факторов.

В первую очередь –– ухудшение взаимоотношений между Россией

и НАТО. Сегодня они находятся в самой низкой точке с момента окончания «холодной войны».

Решениями саммитов НАТО в Великобритании и Польше закреплено, что Россия является главным источником военных угроз.

«По всей линии соприкосновения Россия - НАТО накапливаются наступательные вооружения. Наращивается емкость аэродромов и портов. Создаются центры для хранения запасов материальных средств. Это позволит альянсу оперативно нарастить свою группировку за счет переброски в регион сил первоочередного задействования НАТО», –– констатировал глава российского Генштаба.

Особое внимание глава российского Генштаба уделил развертыванию в Европе системы ПРО НАТО.

Валерий Герасимов отметил, что сегодня она выведена на уровень начальной оперативной готовности. В ее состав включены наземный противоракетный комплекс «Иджис эшор» в Румынии, форсируются работы по развертыванию к 2018 году американских противоракет на территории Польши. На базе ПРО в Румынии размещены универсальные пусковые установки, с которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и крылатых ракет «Томагавк». Такие же установки планируется развернуть в Польше. В результате под прицелом крылатых ракет окажутся все стратегические объекты, расположенные в европейской части России.

«Мы, безусловно, принимаем необходимые меры для парирования этой угрозы. Но главное состоит в том, что Европа от размещения элементов ПРО безопасней не становится», –– подчеркнул Валерий Герасимов.

Еще одним дестабилизирующим фактором он назвал неурегулированные конфликты, подчеркнув, что особенно негативное влияние на обстановку в Европе оказывает вооруженное противостояние на юго-востоке Украины.

Его урегулирование, по мнению начальника Генштаба России, возможно только политическим путем. Однако европейские страны оказывают военную помощь киевскому режиму, тем самым провоцируя его на продолжение войны.

«Условий для того, чтобы переломить влияние перечисленных деструктивных факторов, в настоящее время нет», –– констатировал Валерий Герасимов и назвал несколько вариантов развития событий.

Первый –– пессимистичный. Существующие противоречия, и прежде всего между Россией и НАТО продолжат углубляться. Россия будет вынуждена адекватно реагировать на обстановку и проводить необходимые меры сдерживания.

Общие вызовы и угрозы, которые Западу и России необходимо решать совместными усилиями, будут оставаться без должного ответа. В результате европейская безопасность будет только ухудшаться.

Второй вариант –– оптимистичный. Запад и Россия начинают понимать интересы и обеспокоенности друг друга. Между ними устанавливается диалог, постепенно укрепляется доверие, налаживаются открытые и прагматические отношения. Европейские политики отказываются от навязывания своих условий выстраивания отношений с Россией.

Глава российского Генштаба выразил убежденность, что развитие событий именно по этому сценарию позволит укрепить безопасность и стабильность в Европе.

Тезисы выступления начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова на VI Московской конференции по международной безопасности

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице