26.04.2017 (12:56)

Вертолетчики ЗВО выполнили мониторинг пожароопасных районов в Смоленской области в ходе учебно-тренировочных полетов

В Смоленской области звено ударных вертолетов Ми-24 и экипаж вертолета Ми-8АМТШ авиабазы армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) выполнили учебно-тренировочные полеты.

В ходе занятий 30 пилотов отработали взлет, посадку, разведку по заданному маршруту, обнаружение условного противника, в роли которого действовал вертолет Ми-8АМТШ-В «Терминатор», и поражение цели с фиксацией фотоконтрольным прибором.

Кроме того, в рамках мероприятия боевой подготовки летчики выполнили мониторинговые полеты в наиболее пожароопасных районах Смоленской области. В случае обнаружения очагов возгорания или задымления летчикам предписано оперативно доводить информацию до дежурной смены территориального центра управления общевойсковой армии ЗВО.

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