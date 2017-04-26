26.04.2017 (12:30)

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии приступили к подготовке техники к летнему периоду эксплуатации

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии приступили к переводу вооружения и военной техники (ВВТ) к летнему периоду эксплуатации.

Из-за особых климатических условий региона большое внимание уделяется подготовке техники к эксплуатации в условиях большого количества осадков. Для этого применяются специальные смазки узлов и агрегатов ВВТ, предотвращающие коррозию металла при высокой влажности.

Для качественного проведения работ на технике в парковых зонах военной базы созданы более 30 специализированных постов технического обслуживания. Обслуживание ВВТ проводится как в местах расположения соединения, так и в полевых условиях на полигонах Цабал и Нагвалоу.

На специализированных постах личный состав выполнит более 50 технологических операций на каждой единице техники - проверка работоспособности агрегатов, электрических систем, различные регулировки, замена масел, смазок, охлаждающих жидкостей и др.

К регламентным работам привлечено свыше 1 тыс. водителей, механиков-водителей и других членов экипажей боевой техники, а также квалифицированных специалистов – военнослужащих ремонтных подразделений и подразделений обеспечения соединения.

Техобслуживание около 20% всей военной техники соединения осуществляют специалисты промышленных предприятий и специализированных бригад заводов-производителей.

В ходе работ по техническому обслуживанию техники планируется использовать более 35 тонн антифриза и около 20 тонн масел.

Сезонное обслуживание ВВТ завершится до конца мая текущего года, после чего с военнослужащими соединения будут проведены занятия по изучению правил и требований безопасности при эксплуатации техники в летних условиях.

Всего на летний режим эксплуатации предстоит перевести сотни единиц военной и специальной техники соединения, в том числе современные танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ, а также БТР-80 и самоходные гаубицы «Акация».



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