26.04.2017 (12:21)

Участники военного парада в Краснодаре приступили к совместным тренировкам на военном аэродроме

Подразделения Южного военного округа (ЮВО), привлекаемые на военный парад в Краснодаре, приступили к совместным тренировкам парадных расчетов на аэродроме Краснодар-Центральный.

Тренировки по одиночной строевой подготовке и по шеренгам, а также в составе парадных рот и батальонов проходили в пунктах постоянной дислокации войск с середины марта.

9 мая на Театральной площади Краснодара в парадном строю пройдут сводные подразделения соединения специального назначения и ракетной бригады ЮВО, курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища имени А.К. Серова, воспитанники Краснодарского президентского кадетского училища, а также представители других силовых ведомств.

В настоящее время завершается подготовка и обслуживание военной техники, включенной в составе механизированной колонны.

Сводный оркестр Краснодарского военного гарнизона репетирует парадные и встречные марши, а также марши времен Великой Отечественной войны.

В военном параде в ознаменование 70-летию Великой Победы в Краснодаре примут участие около 2 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 20 единиц вооружения и военной техники, в том числе новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь» и др.

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