26.04.2017 (12:20)

Министр обороны России выступает за дальнейшее развитие сотрудничества с Израилем в борьбе с терроризмом

Сотрудничество России и Израиля будет направлено на усиление борьбы с терроризмом и дальнейшую координацию действий в Сирии. Об этом сегодня заявил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече с израильским коллегой Авигдором Либерманом, которая прошла в рамках VI Московской конференции по международной безопасности.

«Наши страны связывает многое, и во многих регионах мы нацелены на развитие партнерства с Израилем как ключевым партнерам и игроком на Ближнем Востоке. Мы продолжительное время взаимодействуем в решении региональных и глобальных проблем», –– сказал Сергей Шойгу.

Он отметил, что в Израиле, как и в России, знают не понаслышке о проблемах терроризма. «Надеюсь, у нас сегодня будет возможность обсудить все, что связано с проведением операции в Сирии. Тем более, что мы с вами действуем там в рамках нашего соглашения о предотвращении инцидентов в воздухе. Надеюсь, что наша дальнейшая работа будет направлена на усиление борьбы с терроризмом и на координацию действий в этом регионе», –– подчеркнул глава российского военного ведомства.

В свою очередь Авигдор Либерман также отметил конструктивное сотрудничество стран в рамках соглашения и назвал этот механизм эффективным.

По его словам, во всем мире Ближний Восток является самой «горячей точкой», очагом терроризма и дестабилизации мирового сообщества. Министр обороны Израиля выразил мнение, что в регионе много нерешенных вопросов, в том числе социальных и экономических, которые влияют на безопасность.

«Мы находимся в эпицентре этих событий, на наших границах представлены боевики всех видов и мастей. Мы стараемся действовать эффективно и адекватно», –– подчеркнул АвигдорЛиберман.

«Ценим наш диалог в рамках совместной группы координации. До сих пор механизм показал себя эффективным», –– заявил израильский министр обороны, сообщив, что встречи экспертов двух стран помогли избежать каких-либо шероховатостей, и выразил надежду на продолжение подобного взаимовыгодного взаимодействия.

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