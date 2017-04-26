26.04.2017 (12:13)

Лошадей горного соединения Южного военного округа готовят к летнему периоду боевой учебы

В горной мотострелковой бригаде Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике, готовят более 80 вьючных лошадей монгольской и карачаевской пород к летнему периоду боевой учебы.

Будут проведены подковка животных на летний вид подков, плановая вакцинация, осмотр конского снаряжения, переоборудование помещений конюшни. В рацион питания лошадей добавят свежую траву, которую они употребляют во время выпаса на горных пастбищах.

Перед началом нового периода обучения с вьючно-транспортным взводом проведут пятидневные тактико-специальные занятия в горно-лесистой местности с преодолением горных и водных преград, а также специальные выездки на полигоне, где лошадей приучают к работе в условиях высокогорья, звукам выстрелов и разрывам гранат.

В зимнем периоде обучения вьючные лошади применялись при выполнении задач в ходе полевого выхода в условиях труднодоступной горной местности, при перевозке грузов на участках, где ограничено или невозможно применение других видов транспорта.

Лошади поднимали на вьюках грузы весом 90-100 кг и действовали в интересах минометных батарей, осуществляя подвоз боеприпасов и вооружения на позиции. Всего было перевезено около 200 тонн грузов на расстояние свыше 2,5 тыс. километров.

Всего по программе боевой подготовки в летнем периоде обучения для вьючно-транспортного взвода предусмотрено не менее 200 учебных часов.

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