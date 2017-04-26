26.04.2017 (11:27)

На 10% возросла интенсивность боевой подготовки артиллеристов российской военной базы в Абхазии

На российской военной базе в Абхазии подвели итоги лагерного сбора артиллерии, который проводился одновременно на трех полигонах: Молькино в Краснодарском крае, Цабал и Нагвалоу в Абхазии.

В течение месяца артиллеристы соединения совершенствовали свою индивидуальную подготовку, проводили боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, осваивали новые способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя.

В условиях горно-лесистой местности и морского побережья военнослужащие решали огневые задачи с выполнением боевых стрельб прямой, полупрямой наводкой и с закрытых огневых позиций по одиночным и групповым целям.

В ходе тактических учений артиллеристы отрабатывали нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, разведке и определению координат целей, управлению огнём и совершению манёвра.

Всего в ходе лагерного сбора проведено 12 тактических учений с батареями, из них 11 с боевой стрельбой, выполнено около 100 огневых задач с применением самоходных гаубиц «Акация», реактивных систем залпового огня «Град» и минометов «Сани». При этом было израсходовано более 1000 снарядов и мин. Не менее половины стрельб прошли в темное время суток.

По сравнению с прошлогодним аналогичным лагерным сбором артиллерии интенсивность боевой подготовки с практической отработкой огневых задач возросла на 10%.

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