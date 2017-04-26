26.04.2017 (11:55)

Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии примут участие в военном параде в Цхинвале

Военнослужащие российской военной базы в Южной Осетии принимают участие в тренировках парадных расчетов для военного шествия, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг., в Цхинвале.

На строевом плацу соединения проходят тренировки парадных расчетов, к которым привлечено более 200 военнослужащих, задействовано около 10 единиц боевой техники российской военной базы ЮВО.

В составе механизированной колонны российской военной базы 9 мая на главной площади Цхинвала пройдут танк Т-72, боевая машина пехоты БМП-2, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», самоходная артиллерийская установка «Акация», автомобили КамАЗ и Урал.

Военный оркестр российской базы обеспечит музыкальное сопровождение военного парада, в том числе выноса Знамени Победы, приветствия командующего парадом, марша пеших и механизированных колонн. Они исполнят более 15 мелодий военных лет в маршевом варианте.

Наряду с традиционными маршевыми произведениями будут исполнены мелодии известных песен времен Великой Отечественной войны, адаптированных к торжественному прохождению парадных расчетов.

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