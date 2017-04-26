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26.04.2017 (11:10)

В рамках проверки боеготовности Каспийской флотилии проведено учение с батальоном морской пехоты

В рамках внезапной  проверки боевой готовности сил (войск) Каспийской флотилии с батальоном  морской пехоты проведено  учение с боевой стрельбой на полигоне Аданак.

На мероприятие  привлекалось более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

В ходе активной фазы учения отработаны действия подразделений при ведении противодесантной обороны с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и военной техники.

На первом этапе учения в целях предотвращения высадки десантного отряда условного противника артиллерийская батарея выполнила боевую стрельбу из САО «Нона» 2-С9 с закрытой огневой позиции.  

На втором этапе учения, после срыва организованной высадки десанта, подразделения морской пехоты перешли в контратаку с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.    

Также морские пехотинцы отработали действия по блокированию и ликвидации незаконных вооруженных формирований на различной  местности.

Пресс-служба Южного военного округа
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