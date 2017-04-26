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26.04.2017 (10:39)

Министр обороны России открыл VI Московскую конференцию по международной безопасности

Сегодня в Москве начала работу VI Московская конференция по международной безопасности.

Главными темами масштабного форума станут вопросы борьбы с терроризмом, проблемы безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии.

Отдельно будут рассмотрены проблемы информационной безопасности, а также противоракетной обороны.

Для участия в конференции прибыли более 750 гостей, среди которых министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 86 государств, а также руководство международных организаций — ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОДКБ, МККК.

На открытии форума Секретарь Совета Безопасности РФ  Николай Патрушев озвучил приветствие Президента России Владимира Путина участникам и гостям конференции.

Со вступительным словом на конференции выступил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Особое внимание в своем выступление глава российского военного ведомства уделил угрозам, исходящим от мирового терроризма.

«Несмотря на то, что эта тема превалирует в дискуссиях самых разных уровней, договориться о координации действий в борьбе с терроризмом, а также принять необходимые решения по его искоренению до сих пор не удалось. Политические разногласия и взаимное недоверие препятствуют реализации инициативы Президента России о создании широкой международной антитеррористической коалиции, озвученной на 70-й сессии Генеральной Ассам­блеи ООН», –– подчеркнул Министр обороны России.

Он отметил, что продолжает нарастать поток беженцев из подконтрольных террористам районов. Вместе с беженцами по всему миру перемещаются и боевики. Зачастую им не нужны какие-либо организационные структуры. Они могут действовать в одиночку.

«Как результат, террористическая активность усиливается. Это подтвердили совершённые теракты в Париже, Лондоне, Берлине, Стокгольме, Санкт-Петербурге и других городах», –– констатировал Министр обороны России.

Он отметил, что сегодня передовым рубежом противостояния «Исламскому государству» остаётся Сирия.

Здесь, по словам главы российского военного ведомства, сконцентрированы основные силы этой организации и отсюда ведётся управление бандформированиями.

Именно поэтому руководством России было принято решение оказать законному правительству Сирии военную помощь в борьбе с ИГИЛ.

«После освобождения Алеппо потенциал террористов был существенно подорван», –– отметил Сергей Шойгу.

Он также подчеркнул, что согласованные действия России, Ирана и Турции, выступивших гарантами введения режима прекращения боевых действий в Сирии, позволили в рамках астанинского форума наладить прямой ди­алог между вооружённой оппозицией и сирийским правительством.

Усилиями трёх стран удалось сдвинуть с мёртвой точки проблему разграничения на местности «Джебхат ан-Нусры» и кон­структивной оппозиции.

Сергей Шойгу заявил, что совместно с партнёрами-гарантами российская сторона намерена принять дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, так как данный фактор имеет ключевое значение для активизации политического урегулирования кризиса.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что внимание и поддержка конструктивных военных и политических сил нужны и в других регионах ––на территории «от Ливии до Западной Африки», где усиливается влияние террористической организации «Исламское государство».

«Во многом успех террористов объясняется отсутствием результатов по стабилизации ситуации в Ливии, где национальная государственность была разрушена коллективными усилиями Запада», –– заявил Министр обороны России.

Министр обороны России призвал разработать комплексную стратегию совместных действий в борьбе с угрозами, исходящими от мирового терроризма.

С докладами на форуме выступил Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, и директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации генерал армии Александр Бортников, которые представили позиции Российской Федерации по ключевым вопросам международной безопасности.

С приветственным словом от имени Генерального секретаря Организации Объединенных Наций к участникам и гостям форума обратился заместитель главы Организации по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

          Тезисы выступления Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу на VI Московской конференции по международной безопасности

Департамент имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Министр обороны , Международная деятельность , Московская конференция по международной безопасности
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