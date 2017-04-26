26.04.2017 (10:39)

Министр обороны России открыл VI Московскую конференцию по международной безопасности

Сегодня в Москве начала работу VI Московская конференция по международной безопасности.

Главными темами масштабного форума станут вопросы борьбы с терроризмом, проблемы безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии.

Отдельно будут рассмотрены проблемы информационной безопасности, а также противоракетной обороны.

Для участия в конференции прибыли более 750 гостей, среди которых министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 86 государств, а также руководство международных организаций — ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОДКБ, МККК.

На открытии форума Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев озвучил приветствие Президента России Владимира Путина участникам и гостям конференции.

Со вступительным словом на конференции выступил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Особое внимание в своем выступление глава российского военного ведомства уделил угрозам, исходящим от мирового терроризма.

«Несмотря на то, что эта тема превалирует в дискуссиях самых разных уровней, договориться о координации действий в борьбе с терроризмом, а также принять необходимые решения по его искоренению до сих пор не удалось. Политические разногласия и взаимное недоверие препятствуют реализации инициативы Президента России о создании широкой международной антитеррористической коалиции, озвученной на 70-й сессии Генеральной Ассам­блеи ООН», –– подчеркнул Министр обороны России.

Он отметил, что продолжает нарастать поток беженцев из подконтрольных террористам районов. Вместе с беженцами по всему миру перемещаются и боевики. Зачастую им не нужны какие-либо организационные структуры. Они могут действовать в одиночку.

«Как результат, террористическая активность усиливается. Это подтвердили совершённые теракты в Париже, Лондоне, Берлине, Стокгольме, Санкт-Петербурге и других городах», –– констатировал Министр обороны России.

Он отметил, что сегодня передовым рубежом противостояния «Исламскому государству» остаётся Сирия.

Здесь, по словам главы российского военного ведомства, сконцентрированы основные силы этой организации и отсюда ведётся управление бандформированиями.

Именно поэтому руководством России было принято решение оказать законному правительству Сирии военную помощь в борьбе с ИГИЛ.

«После освобождения Алеппо потенциал террористов был существенно подорван», –– отметил Сергей Шойгу.

Он также подчеркнул, что согласованные действия России, Ирана и Турции, выступивших гарантами введения режима прекращения боевых действий в Сирии, позволили в рамках астанинского форума наладить прямой ди­алог между вооружённой оппозицией и сирийским правительством.

Усилиями трёх стран удалось сдвинуть с мёртвой точки проблему разграничения на местности «Джебхат ан-Нусры» и кон­структивной оппозиции.

Сергей Шойгу заявил, что совместно с партнёрами-гарантами российская сторона намерена принять дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, так как данный фактор имеет ключевое значение для активизации политического урегулирования кризиса.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что внимание и поддержка конструктивных военных и политических сил нужны и в других регионах ––на территории «от Ливии до Западной Африки», где усиливается влияние террористической организации «Исламское государство».

«Во многом успех террористов объясняется отсутствием результатов по стабилизации ситуации в Ливии, где национальная государственность была разрушена коллективными усилиями Запада», –– заявил Министр обороны России.

Министр обороны России призвал разработать комплексную стратегию совместных действий в борьбе с угрозами, исходящими от мирового терроризма.

С докладами на форуме выступил Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, и директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации генерал армии Александр Бортников, которые представили позиции Российской Федерации по ключевым вопросам международной безопасности.

С приветственным словом от имени Генерального секретаря Организации Объединенных Наций к участникам и гостям форума обратился заместитель главы Организации по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

Тезисы выступления Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу на VI Московской конференции по международной безопасности

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