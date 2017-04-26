26.04.2017 (10:35)

Инженеры ЗВО проведут выемку боекомплекта танка «Генерал Стюарт» времен Великой Отечественной войны

Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона Западного военного округа (ЗВО) проведут выемку боекомплекта танка «Генерал Стюарт» времен Великой Отечественной войны.

Боевая машина обнаружена поисковиками на дне реки Дон у населенного пункта Урыв Острогожского района Воронежской области.

По оценке специалистов ЗВО, в танке может находиться боекомплект от 37-мм орудия М6 и пулемета 5×7,62-мм Браунинг M1919A4. После того, как боекомплект будет извлечен, снаряды вывезут на специализированный полигон и уничтожат методом подрыва.

Танк «Генерал Стюарт» находится в грунте по нижнюю кромку люков механика водителя и радиста. Верхняя часть гусеницы наветренного (выше по течению с подветренной стороны грунта) борта открыта, цела. Фрагмент брони лежит сверху на пулемете Браунинг. Задний лист моторного отсека наполовину чист, видны буксировочные серьги.

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