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26.04.2017 (07:22)

Звено истребителей-перехватчиков МиГ-31 ТОФ совершило дальний перелет с Камчатки в Забайкалье

Звено истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке в боевом снаряжении совершило длительный перелет на аэродром Домна авиационного соединения Воздушно-космических сил России в Забайкалье.

Дальность перелета составила более 3500 км. В ходе полета летчики-истребители выполнили задачи противовоздушной обороны с отработкой элементов воздушного боя.

В Забайкалье экипажи совершат полеты над незнакомой местностью с отработкой задач по предназначению, примут участие в летно-тактическом учении по перехвату крылатых ракет с выполнением боевых стрельб.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Авиация
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