26.04.2017 (06:20)
«Бастион» впервые примет участие в военном параде на Камчатке
На Камчатке во время торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет парад военной техники, состоящей на вооружении войск и сил на Северо-востоке России.
По улицам Петропавловска-Камчатского пройдут более 20 единиц техники, в том числе новейшие станции спутниковой связи на базе БТР-80, пусковые установки ЗРК С-400 «Триумф», реактивные системы «Град» и специальная техника химических подразделений.
Впервые для жителей края будут представлены пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион», поступившего на вооружение камчатской группировки в 2017 году.
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