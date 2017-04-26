26.04.2017 (06:20)

«Бастион» впервые примет участие в военном параде на Камчатке

На Камчатке во время торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет парад военной техники, состоящей на вооружении войск и сил на Северо-востоке России.

По улицам Петропавловска-Камчатского пройдут более 20 единиц техники, в том числе новейшие станции спутниковой связи на базе БТР-80, пусковые установки ЗРК С-400 «Триумф», реактивные системы «Град» и специальная техника химических подразделений.

Впервые для жителей края будут представлены пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион», поступившего на вооружение камчатской группировки в 2017 году.

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