26.04.2017 (07:45)

На Камчатке началась контрольная проверка соединения подводных лодок ТОФ

В подводных силах Тихоокеанского флота началась контрольная проверка комиссией Главного штаба Военно-Морского Флота противоавианосного соединения подводных лодок.

Комиссия проверит физическую подготовку личного состава, теоретическую и методическую подготовку командиров подразделений, групп, боевых частей и дивизионов подводных лодок, а также качество управления физической подготовкой в соединении.

Военнослужащие выполнят упражнения на силу, выносливость, ловкость и быстроту, сдадут зачёты в таких упражнениях как челночный бег, подтягивание на перекладине, отжимание, жим штанги, бег на дистанцию 1 км и плавание на 50 м.

Контрольная проверка в подводных силах Тихоокеанского флота продлится в течение 5 дней.



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