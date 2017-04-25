25.04.2017 (21:20)

Первая пешая тренировка парадных расчетов состоялась на главной площади Екатеринбурга

Сегодня в Екатеринбурге на Площади 1905 года состоялась первая пешая тренировка военного парада в ознаменование 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В ней приняли участие расчёты армии Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО), мотострелкового и железнодорожного соединений, бригад связи и радиационной химической и биологической (РХБ) защиты, Уральского института противопожарной службы МЧС России, Управления ФСИН по Свердловской области, Уральского округа Росгвардии, кадетского корпуса, суворовского военного училища, роты Почётного караула Екатеринбургского гарнизона и сводный военный оркестр.

Следующая тренировка состоится 28 апреля.

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