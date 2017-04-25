25.04.2017 (21:30)

Рекордное число действующих чемпионов мира примет участие в пятом Кубке Вооруженных сил РФ по гиревому спорту

Рекордное число действующих чемпионов мира примут участие в пятом Кубке Вооруженных сил Российской Федерации по гиревому спорту, который в этом году проводится в Челябинской области с 26 по 28 апреля.

Кубок будет посвящен памяти начальника химических войск Министерства обороны СССР, который лично руководил ликвидацией последствий на Чернобыльской АЭС, Героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Пикалова. В нем примут участие около 250 спортсменов, среди которых 11 действующих чемпионов мира и 15 чемпионов Европы, в том числе пять военнослужащих женского пола.

Состязания будут проходить в семи весовых категориях. Спортсмены выполнят упражнения в различных дисциплинах, таких как толчок по длинному циклу, классическое двоеборье и эстафета в классическом толчке. Все упражнения будут выполняться с гирей 32 кг, кроме толчка гири в женской дисциплине – здесь спортсменки будут выполнять упражнения с гирей 24 кг.

В торжественном открытии соревнований примут участие начальник войск радиационной, химический и биологической защиты Центрального военного округа генерал-майор Валерий Васильев и заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

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