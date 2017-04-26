26.04.2017 (06:15)

Курсанты Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков прибыли для прохождения стажировки соединения армейской авиации ВВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" Курсанты Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков прибыли для прохождения стажировки соединения армейской авиации ВВО

Будущие офицеры уже приступили к проведению первых самостоятельных практических полетов на ударных боевых вертолетах Ми-24, транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8амтш и разведывательно-ударных вертолетах Ка-52. Стажеры-летчики выполнили свои первые практические полеты под руководством опытных инструкторов и офицеров наставников.

В ходе прохождения стажировки курсанты на практике изучают технические характеристики авиационной техники и оттачивают технику пилотирования боевых вертолетов. Молодые летчики выполняют полеты по кругу, отрабатывают висение в воздухе, осуществляют «полеты в зону» и по заданному маршруту, учатся навигации, разведке, ориентированию на незнакомой местности, отрабатывают заходы на посадку и другие приемы.

Всего в соединения армейской авиации Восточный военный округа прибыли около двух десятков молодых летчиков – стажеров.

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