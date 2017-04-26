26.04.2017 (06:15)
Курсанты Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков прибыли для прохождения стажировки соединения армейской авиации ВВО
Будущие офицеры уже приступили к проведению первых самостоятельных практических полетов на ударных боевых вертолетах Ми-24, транспортно-штурмовых вертолетах Ми-8амтш и разведывательно-ударных вертолетах Ка-52. Стажеры-летчики выполнили свои первые практические полеты под руководством опытных инструкторов и офицеров наставников.
В ходе прохождения стажировки курсанты на практике изучают технические характеристики авиационной техники и оттачивают технику пилотирования боевых вертолетов. Молодые летчики выполняют полеты по кругу, отрабатывают висение в воздухе, осуществляют «полеты в зону» и по заданному маршруту, учатся навигации, разведке, ориентированию на незнакомой местности, отрабатывают заходы на посадку и другие приемы.
Всего в соединения армейской авиации Восточный военный округа прибыли около двух десятков молодых летчиков – стажеров.