26.04.2017 (05:10)

Сегодня начинает работу VI Московская конференция по международной безопасности

Главной темой VI Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 26 — 27 апреля 2017 г. в столице России, станет «Глобальная безопасность: вызовы XXI века».

В центре внимания участников форума — вопросы борьбы с терроризмом, проблемы безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии. Отдельно будут рассмотрены проблемы информационной безопасности, а также противоракетной обороны.

Для участия в форуме прибыло более 750 гостей, среди которых министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 86 государств, а также руководство международных организаций — ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, ОДКБ, МККК.

На открытии конференции Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. Николай Патрушев озвучит приветствие Президента Российской Федерации В.В.Путина участникам и гостям форума. С докладами выступят Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации генерал армии Александр Бортников, которые представят позиции Российской Федерации по ключевым вопросам международной безопасности.

С приветственным словом от имени Генерального секретаря Организации Объединенных Наций выступит заместитель главы Организации по политическим вопросам Джеффри Фелтман.

На «полях» конференции Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проведет ряд двухсторонних встреч со своими коллегами из зарубежных стран.

Онлайн-трансляция конференции будет осуществляться на сайте Минобороны России.

Справочно

Московская конференция по международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года под эгидой Минобороны России. Форум последовательно укрепляет свою роль авторитетной площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем международной безопасности и традиционно вызывает большой интерес как в России, так и за рубежом.

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