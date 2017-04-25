25.04.2017 (20:00)

Новейший противодиверсионный катер «Грачонок» будет торжественно спущен на воду в Рыбинске

27 апреля на судостроительном предприятии «Вымпел» в г.Рыбинск для Военно-Морского Флота России будет торжественно спущен на воду противодиверсионный катер «Грачонок» (проекта 21980).

«Противодиверсионные катера проекта 21980 строятся по заказу Главного командования ВМФ для обновления той составляющей надводных сил, на которую возложена ответственная задача несения противодиверсионной службы в пунктах дислокации сил флотов, в акваториях прилегающих к пунктам базирования и в отдельных морских районах. Это новое поколения катеров, вооружение которых позволяет эффективно решать задачи в рамках противодиверсионной обороны», - отметил заместитель Главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

Этот катер является третьим по счету, которые построили рыбинские судостроители для ВМФ.

Бортовое вооружение противодиверсионного катера «Грачонок» включает в себя: пулемет МТПУ калибра 14,5 мм, противодиверсионные гранатометы ДП-64, ДП-65А, переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла-1».

Водоизмещение катера – более 138 тонн, Длина 31 метр, Ширина, более 7 метров Скорость максимальная, 23 узла, Дальность плавания экономической скоростью, более 200 миль.

Ранее, в январе, в ЗАТО Гаджиево в главной базе подводных сил Северного флота состоялся подъём Военно-морского флага на двух новых противодиверсионных катерах проекта 21980 «Грачонок», построенных на АО «ССЗ «Вымпел»

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