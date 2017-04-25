25.04.2017 (21:43)

В Оренбургском президентском кадетском училище под девизом «Ни дня без побед!» прошла еженедельная линейка

«Ни дня без побед!» — под таким негласным девизом прошла еженедельная линейка в Оренбургском президентском кадетском училище (ПКУ).

Кадеты приветствовали начальник Управления военного образования – заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал–майор Евгений Владимирович Кучинский, который прибыл в училище с рабочим визитом.

Среди гостей линейки были также заместитель начальника Управления ФСБ России по Центральному военному округу полковник А.В. Нечепорук, начальник отдела ФСБ по Оренбургскому гарнизону подполковник А.М. Борисенко, оперуполномоченный отдела ФСБ по Оренбургскому гарнизону капитан И.А. Александров.

В субботу, 22 апреля, в училище прошёл спортивный праздник, посвящённый столетию организации Федеральной службы безопасности России. Начальник кафедры физической культуры и спорта капитан А.В. Иванов рассказал о результатах спортивных соревнований, а награды победителям вручил заместитель начальника Управления Федеральной Службы Безопасности России по Центральному военному округу полковник А.В. Нечепорук.

Заместитель начальника училища по учебной работе Андрей Ведерников сообщил о достижениях кадет в учёбе, науке, олимпиадной и конкурсной деятельности.

Самые активные члены сборной олимпиадной команды по математике приняли участие в ряде всероссийских олимпиад, наделяющих победителей и призеров особыми правами при поступлении в вузы. 5 февраля в московском Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС» состоялась Объединённая межвузовская математическая олимпиада школьников. В числе 4,5 тыс. участников было 16 оренбургских президентских кадет. Мадолим Шокиров (55 взвод) удостоен диплома второй степени.

5 марта в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова состоялась Олимпиада школьников «Ломоносов». Состязались около 2 тыс. юных математиков. Среди них не затерялись наши Аскар Уразбаев (25 взвод) и Азат Бекенов (43 взвод), завоевавшие дипломы третьей степени.

На знаменитой Олимпиаде школьников Московского физико-технологического института (государственного университета) «Физтех» кадеты Оренбургского ПКУ снова оказались в списке лучших: диплом I степени получил Алик Байрамгулов (43 взвод), дипломов III степени удостоены Мадолим Шокиров (55 взвод), Владимир Лазарев (51 взвод) и Азат Бекенов (43 взвод). Подготовил к соревнованиям юных математиков преподаватель В.Н. Карельский.

В городском интеллектуальном марафоне-игре «Знание — сила!» эрудиты училища К. Галактионов Д. Шайхутдинов (21 взвод), И. Крипаков, К. Никитин (22 взвод), И. Землянский (24 взвод) и А. Уразбаев (25 взвод) заняли первое место. Команду готовили преподаватели А.Н. Мартынов и Н.Н. Рассказова.

А.В. Ведерников напомнил участникам линейки о том, что кадеты пятых классов активно участвуют в масштабном проекте Министерства образования и науки Российской Федерации. По единым текстам, разработанным на федеральном уровне, они уже написали две всероссийских проверочных работы — по русскому языку и математике. Качество знаний составило: по русскому языку — 77,5%, по математике — 84%.

Проверочные работы продолжаются.

Подведены итоги 9 этапа устного математического счёта. Рекорд училища 33 верно решённых заданий за 15 минут, принадлежащий кадету из 44 взвода Павлу Шуралёву, пока не побит. Лучшим на этапе стал Кирилл Хайдар (14 взвод) — 26 верных решений.

Начальник Оренбургского президентского кадетского училища, доктор исторических наук, профессор Татьяна Машковская объявила о замечательной творческой победе: в Томске на IV Международном детско-юношеского фестивале доброго кино «Бронзовый витязь» фильм наших кадет «Сын четырёх стихий» получил гран-при.

В конце мая авторы фильма А. Петрушков и Д. Именжанов (24 взвод) отправятся в Севастополь, где возглавят детское жюри Международного кинофестиваля «Золотой витязь».

Наградой кинофестиваля по решению его президента Николая Бурляева был отмечен и другой фильм кадет Оренбургского ПКУ — «Кровавые герои 1917 года». К победе юные мастера кино пришли вместе с наставником — руководителем телевизионной студии училища Р.А. Кравченко.

В заключение линейки к кадетам обратился начальник Управления военного образования – заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал–майор Евгений Кучинский. Он поблагодарил кадет за значительный вклад в развитие Оренбургского ПКУ и в нескольких словах рассказал о системе довузовских образовательных организаций. Кадеты узнали, что летом 2017 года планируется открыть еще два новых училища.

Особый интерес у старшеклассников вызвала информация о вузах Минобороны России. Сегодня их насчитывается 28 (и 8 филиалов академий).

Завершая выступление, Евгений Владимирович пожелал оренбургским кадетам удачи, успехов в учёбе и стать достойными защитниками Отечества.



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