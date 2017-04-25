25.04.2017 (20:37)

В Оренбургском ПКУ прошел спортивный праздник на призы Управления Федеральной службы безопасности по Центральному военному округу

В Оренбургском президентском кадетском училище (ПКУ) прошел спортивный праздник на призы Управления Федеральной службы безопасности по Центральному военному округу, посвященный столетию образования органов государственной безопасности, состоялся.

Кадеты соревновались в трех возрастных группах и десяти видах спорта. В программу праздника вошли футбол, хоккей с шайбой, плавание, силовые эстафеты, легкоатлетическая и велоэстафета, пулевая стрельба, шахматный турнир, подтягивание на перекладине и перетягивание каната.

В единоборстве седьмого и восьмого курсов сильнее оказались восьмикурсники. Команда второго курса выиграла у первокурсников, а в противостоянии третьего, четвертого и пятого курсов победили четверокурсники.

В соревнованиях по перетягиванию каната уверенную победу одержала команда 5 учебного курса (начальник А.В. Лухтин). Второе место занял 4 курс. На ступеньку ниже команда 3 курса.

В конце праздника состоялся танковый биатлон между двумя конструкторскими бюро Оренбургского ПКУ. Кадеты-создатели боевых машин из бюро №1 (руководители — заведующий учебно-производственными мастерскими М.П. Лысенков, педагоги допобразования А.Н. Борсуков и А.Е. Петров) и бюро №2 (руководители — преподаватели информатики В.Г. Лукьянов и П.А. Трофимов) состязались в умении управлять ими на расстоянии. Радиоуправляемые модели с видеонаведением на цель ездили по прямой и «змейкой», преодолевали «маятниковый» мост и поражали мишени.

Трудно было отдать кому-либо предпочтение. Исход баталии решило кадетское голосование. Мальчишкам больше понравился танк, вышедший из конструкторского бюро №1.

Награды победителям на общей кадетской линейке вручил заместитель начальника Управления ФСБ по Центральному военному округу, полковник Алексей Нечепорук.



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