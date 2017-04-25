25.04.2017 (20:18)

Ежегодная церемония возложения венков к мемориалу «Дух Эльбы» прошла в США

Сегодня на Арлингтонском национальном кладбище в ходе торжественной церемонии возложения венков к мемориалу «Дух Эльбы» представители США, России и других стран почтили память тех, кто боролся с нацизмом и отдал свою жизнь во имя победы над фашизмом.

Венок от российской дипломатической миссии возложил Посол РФ в США Сергей Кисляк, от американской стороны – представили госдепартамента и минобороны США.

В мероприятии также приняли участие представители посольств России и стран СНГ, члены совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, ветераны Второй мировой войны.

Памятная плита с изображением союзников, пожимающих друг другу руки на мосту через реку Эльба, была открыта на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года к 50-летию легендарной встречи советских и американских войск близ города Торгау в Германии 25 апреля 1945 г.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице