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25.04.2017 (20:18)

Ежегодная церемония возложения венков к мемориалу «Дух Эльбы» прошла в США

Сегодня на Арлингтонском национальном кладбище в ходе торжественной церемонии возложения венков к мемориалу «Дух Эльбы» представители США, России и других стран почтили память тех, кто боролся с нацизмом и отдал свою жизнь во имя победы над фашизмом.

Венок от российской дипломатической миссии возложил Посол РФ в США Сергей Кисляк, от американской стороны – представили госдепартамента и минобороны США.

В мероприятии также приняли участие представители посольств России и стран СНГ, члены совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, ветераны Второй мировой войны.

Памятная плита с изображением союзников, пожимающих друг другу руки на мосту через реку Эльба, была открыта на Арлингтонском кладбище в апреле 1995 года к 50-летию легендарной встречи советских и американских войск близ города Торгау в Германии 25 апреля 1945 г.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
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