25.04.2017 (18:58)

Российские военнослужащие обеспечили проведение городского этапа военно-спортивной игры «Юный патриот Приднестровья»

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) обеспечили проведение городского этапа военно-спортивной игры «Юный патриот Приднестровья».

Среди этапов соревнований: смотр песни и строя; викторина, приуроченная к 72-ой годовщине Великой Победы; преодоление полосы препятствий; разборка-сборка автомата; надевание индивидуальных средств защиты; стрельба из пневматического оружия; метание гранат; оказание первой медицинской помощи; ориентирование на местности и др.

Жюри, в состав которого вошли военнослужащие ОГРВ ПРРМ, определило победителей по итогам личного и командного зачета. Лучшие юнармейцы представят свой город на республиканском этапе соревнований.

Всего в игре приняли участие более 350 школьников из 18 общеобразовательных учреждений Тирасполя.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице