25.04.2017 (18:30)

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова выступила с лекцией в Финансовом университете при Правительстве России

Во вторник в Финансовом университете при Правительстве РФ состоялась лекция замминистра обороны РФ Татьяны Шевцовой, в рамках которой она рассказала студентам о современном этапе развития Вооруженных Сил Российской Федерации.

«В рамках военно-экономического сотрудничества с иностранными государствами активно развивается партнерство в военно-технической сфере. В настоящее время наша страна занимает второе место на мировом рынке вооружения и военной техники (ВВТ), уверенно опережая Францию, Германию и Великобританию. Ежегодно нашу военную продукцию покупают более 60 стран», – сообщила Татьяна Шевцова.

Она отметила, что приоритетным направлением сотрудничества России в военно-политической области является партнерство со странами СНГ. Также, эффективно ведется работа в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, продолжается активное участие в реализации соглашений и проектов по линии ООН и других международных организаций, в том числе региональных.

Также замминистра обороны рассказала будущим финансовым менеджерам о системе контроля за использованием средств Гособоронзаказа, которая функционирует в Минобороны России с 2015 года.

«Мы, как государственный заказчик, видим сегодня все расчеты по государственным контрактам, что позволяет нам контролировать целевое использование денежных средств. Так, только в 2016 году уполномоченными банками предотвращено проведение операций в размере 63 млрд рублей на цели, не связанные с выполнением Гособоронзаказа», – сказала Татьяна Шевцова.

Она также отметила, что 57% денежных средств, направленных на финансирование Гособоронзаказа в 2016 году, головные исполнители потратили на расчеты с кооперацией.

«Такие приоритетные платежи, как зарплата и социальные выплаты, налоги и оплата коммунальных услуг составили 30%», – резюмировала замминистра обороны.



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