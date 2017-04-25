25.04.2017 (17:42)

Девушки-курсанты Военно-космической академии впервые примут участие в военном параде на Красной площади в День Победы

Парадный расчет Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, принимающий участие в военном параде 9 мая на Красной площади в Москве, будут представлять 510 лучших курсантов, из которых 110 курсантов-девушек впервые пройдут в парадном строю по брусчатке главной площади страны в составе отдельного парадного расчета военнослужащих-женщин.

Парадные расчеты академии принимают участие в военных парадах на Красной площади с 2010 года.

На этапе подготовки и формирования парадных расчетов курсанты и офицеры Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского прошли тщательный отбор по индивидуальной строевой выучке, физической подготовленности, морально-психологическому состоянию, состоянию здоровья. Также были проведены одиночные и групповые строевые занятия для повышения индивидуальной строевой подготовки военнослужащих, слаживания парадных рот и батальонов и окончательного формирования парадных расчетов.

Кроме того, традиционно в День Победы представители Военно-космической академии примут участие и в военном параде в Санкт-Петербурге. В парадном строю академии 9 мая по Дворцовой площади пройдут более 130 офицеров и 120 курсантов.

Справочно:

Военно-космическая академия им. А.Ф.Можайского является старейшим военным учебным заведением в стране. Академия ведет свою историю от первой Военно-инженерной школы, созданной указом Петра I от 16 января 1712 г. Это было первое в России военно-учебное заведение, в котором осуществлялось политехническое обучение. Впоследствии Военно-инженерная школа в 1800 году была преобразована во 2-й кадетский корпус. Среди выпускников 2-го кадетского корпуса, покрывших себя неувядаемой славой в годы Отечественной войны 1812 года, великий русский полководец Главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов. По официальным данным, из всех офицеров и генералов гвардейской, полевой и конной артиллерии, принимавших участие в боевых действиях против французов, около 70% были выпускниками 2-го кадетского корпуса.

За годы своего существования это учебное заведение воспитало 67 Георгиевских кавалеров, 18 Героев Советского Союза и Героев Социалистического труда. Только за период с 1941 г. по 2016 г. в академии проведено 75 выпусков, подготовлено около 60 тысяч офицеров.

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