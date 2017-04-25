25.04.2017 (17:30)
Воспитанник Московского СВУ стал призером Всероссийской олимпиады школьников по «Основам безопасности жизнедеятельности»
В Санкт-Петербурге состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по «Основам безопасности жизнедеятельности».
В составе сборной команды Москвы в олимпиаде принимал участие воспитанник Московского суворовского военного училища (СВУ) Андрей Лунин, который стал призером состязаний.
Всего на заключительном этапе Всероссийской олимпиады состязались более 250 школьников с 9 по 11 класс, которые продемонстрировали свои практические и теоретические навыки «Основ безопасности и жизнедеятельности».
Первый тур олимпиады включал практическое выполнение заданий по оказанию первой помощи пострадавшим, выносу их из зоны заражения, преодолению препятствий и минного поля, ориентированию на местности с определением прямого и обратного азимута, разборке и сборке АК-74, выполнению упражнений контрольных стрельб из ПМ.
Кроме того, участники состязались в надевании пожарного снаряжения, соединении пожарных рукавов и их размотке, а также в тушении очага возгорания.
Второй тур включал теоретическую часть. В течение трех часов ребята отвечали на вопросы, которые выходили за рамки учебной программы.