25.04.2017 (17:30)

Воспитанник Московского СВУ стал призером Всероссийской олимпиады школьников по «Основам безопасности жизнедеятельности»

В Санкт-Петербурге состоялся заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по «Основам безопасности жизнедеятельности».

В составе сборной команды Москвы в олимпиаде принимал участие воспитанник Московского суворовского военного училища (СВУ) Андрей Лунин, который стал призером состязаний.

Всего на заключительном этапе Всероссийской олимпиады состязались более 250 школьников с 9 по 11 класс, которые продемонстрировали свои практические и теоретические навыки «Основ безопасности и жизнедеятельности».

Первый тур олимпиады включал практическое выполнение заданий по оказанию первой помощи пострадавшим, выносу их из зоны заражения, преодолению препятствий и минного поля, ориентированию на местности с определением прямого и обратного азимута, разборке и сборке АК-74, выполнению упражнений контрольных стрельб из ПМ.

Кроме того, участники состязались в надевании пожарного снаряжения, соединении пожарных рукавов и их размотке, а также в тушении очага возгорания.

Второй тур включал теоретическую часть. В течение трех часов ребята отвечали на вопросы, которые выходили за рамки учебной программы.

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