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25.04.2017 (17:06)

Корабли Каспийской флотилии в ходе учения отразили удар воздушных средств условного противника

В рамках проведения внезапной  проверки боевой готовности Каспийской флотилии  корабельные группировки объединения вышли на учения в морские полигоны.

В ходе учебных мероприятий экипажи отрабатывают тактику ведения морского боя  с кораблями условного противника в ходе выполнения задач по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности.

В частности, экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск», «Астрахань»  и «Махачкала»  выполняют боевые упражнения по совместной стрельбе из корабельных артиллерийских установок А-190 по нескольким корабельным щитам, имитирующим отряд кораблей условного противника.

Проводя стрельбу по морской цели, боевые расчёты кораблей применяют комплекс радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных целей и выполнением морских манёвров по уклонению при отражении ударов управляемым оружием условного противника.

Также корабельная ударная группа в составе ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» была привлечена к учению по противовоздушной обороне и выполнению артиллерийских стрельб по имитатору воздушной цели.

Военнослужащие радиотехнической боевой части во взаимодействии  с боевыми расчётами корабельной артиллерии выполнили постановку ложной цели комплексом пассивных помех ближнего рубежа, а артиллеристы, используя данные целеуказаний наводящих станций и  комплексов, стрельбой из скорострельных пушек и систем зенитного огня отразили атаку средств воздушного нападения условного противника.

После завершения внезапной проверки корабельные группировки Каспийской флотилии вернутся в пункты постоянного базирования –– порты Астрахань и Махачкала. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Южный военный округ
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