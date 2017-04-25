25.04.2017 (16:39)

В ЮВО будет апробирована новая система внезапных проверок

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников проверил готовность объектов 67-го межвидового полигона ЮВО Ашулук в Астраханской области.

Все подразделения, пребывающие на полигон, в пятидневный срок будут оценены по целому спектру показателей, начиная от совершения

100-километровых маршей в составе подразделений, оборудования районов сосредоточения, сдачи нормативов одиночной боевой подготовки, заканчивая проведением ротных тактических учений, в том числе двусторонних с боевой стрельбой.

Как заявил командующий войсками ЮВО, к началу летнего периода обучения на полигоне Ашулук в эксплуатацию будут введены учебные тактические поля, войсковые стрельбища, оборудованные современными радиоуправляемыми мишенными полями, директрисы для боевой стрельбы танков, БМП и БТР.

Кроме того, в новом учебном периоде на полигоне будет апробирована новая система внезапных проверок воинских частей и подразделений от роты и выше.

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