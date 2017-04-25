25.04.2017 (16:32)

Отдельный специальный поисковый батальон ЗВО приступил к плановым работам в Ленинградской и Тверской областях

25 апреля военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) приступили к плановой работе по поиску останков военнослужащих, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны (ВОВ).

В этом году основная деятельность военных поисковиков будет сосредоточена в Кировском районе Ленинградской области и Ржевском районе Тверской области.

Первому полевому выходу военнослужащих батальона для установления возможных мест массового захоронения погибших воинов предшествовала масштабная работа в архивах Минобороны России.

90-й отдельный поисковый батальон ЗВО – единственное воинское подразделение в составе Минобороны России, предназначенное исключительно для поисковых работ на местности и увековечивания памяти погибших при защите Отечества.

Большинство военнослужащих, проходящих службу в батальоне до призыва в Вооруженные Силы, участвовали в поисковой деятельности в составе волонтерских отрядов как в Ленинградской области, так и в других регионах.

Ежегодно личный состав подразделения обнаруживает несколько сотен останков воинов, а всего за годы поисковых работ военнослужащие батальона отыскали в местах боев и перезахоронили более 10 тысяч советских солдат и офицеров, погибших в годы войны. Найдено более 400 солдатских медальонов, установлены имена почти 1000 погибших защитников Отечества.

Кроме того, в ходе поисковых работ найдены останки более 10 немецких военнослужащих, которые были переданы представителям бундесвера.

Первый этап поисковых работ продлится до 8 мая. Совместно с военными поисковиками в них будут принимать участие добровольческие поисковые отряды Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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