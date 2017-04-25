25.04.2017 (16:29)
Фрегат «Адмирал Григорович» ЧФ отработал ведение боя одиночным кораблем в Средиземном море
Новейший фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота (ЧФ), который выполняет задачи в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота России в дальней оперативной зоне, провёл учение в Средиземном море.
В соответствии с планом боевой подготовки экипаж фрегата отработал ведение боя одиночным кораблём с выполнением артиллерийской стрельбы по надводной мишени.
Кроме того в рамках учения по организации противовоздушной обороны черноморцы провели артиллерийскую стрельбу по воздушной цели и осуществили постановку радиоэлектронных помех.
Также экипаж «Адмирала Григоровича» успешно обнаружил плавающую морскую мину условного противника, уклонился от неё и уничтожил огнем автоматической корабельной артустановки АК-630, входящей в состав средств самообороны корабля.
Корабль продолжает выполнять задачи в Средиземном море.