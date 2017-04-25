25.04.2017 (16:19)

В главной базе Северного флота будет сформирована детская хоккейная команда

В главной базе Северного флота (СФ) – Североморске – будет сформирована детская команда по хоккею с шайбой. Она будет называться «К-21».

Инициатором формирования в Североморске детской хоккейной команды выступил командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов, являющийся тренером и капитаном одноимённой хоккейной команды штаба и управления флота «К-21».

В детскую команду по хоккею с шайбой приглашаются все желающие североморцы 2008-2010 годов рождения.

Игроки формируемой детской хоккейной команды станут членами Североморского отряда Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Первое организационное собрание для родителей и законных представителей юных хоккеистов состоится 11 мая в 19:00 в спортивном комплексе «Олимпийский» в Североморске.

На все вопросы по основам функционирования, состоянию материально-технической базы, условиям приёма в детскую команду по хоккею с шайбой ответят тренер Константин Ганин, начальник обособленного подразделения ФАУ Министерства обороны России «Центральный спортивный клуб Армии» Андрей Ссюхин, специалист спортивного центра (морской и физической подготовки Североморска) Елена Тропина.

Справочно:

Командование СФ уделяет большое внимание работе с подрастающим поколением, воспитанию молодежи в духе патриотизма, привлечению к занятиям физкультурой и спортом.

В конце мая 2016 г. командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов выступил с инициативой провести в зимнем сезоне 2016-2017 гг. турнир СФ среди детских хоккейных команд.

15 января текущего года на СФ впервые состоялся детский блиц-турнир по хоккею с шайбой. Прошли три игры между детскими командами «Альбатрос», «Спутник», «Гроза». Это одноимённые команды, представляющие объединения, соединения и воинские части СФ.

В детскую команду «Альбатрос» вошли дети военнослужащих и гражданского персонала Кольской флотилии разнородных сил, в «Спутник» – морской пехоты сухопутных и береговых войск, «Гроза» – объединения ВВС и ПВО.

В детском блиц-турнире юные хоккеисты «Альбатроса» уверенно заняли первое место, детская команда «Спутника» – второе, «Грозы» – третье.

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