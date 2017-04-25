25.04.2017 (15:47)

В Западном военном округе определяют лучших военных автоинспекторов

В Западном военном округе (ЗВО) стартовал конкурс по полевой выучке военнослужащих военной автомобильной инспекции (ВАИ) «Дорожный патруль».

В ходе первого этапа участники состязаний продемонстрируют умение преодолевать различные препятствия на автомобилях, навыки регулирования дорожного движения, экстремального вождения и выполнения приемов контраварийной подготовки с элементами «полицейского разворота», вождения «змейкой» и др.

Также военные инспекторы сдадут нормативы по физической и огневой подготовке.

В рамках конкурса будет организован показ современных специальных и патрульных автомобилей ВАИ, оборудованных техническими средствами навигации, фиксации нарушений, звуковой и световой сигнализацией.

Всего в конкурсе принимает участие более 30 инспекторов ВАИ. По результатам выполнения конкурсных заданий три инспектора, показавшие лучшие результаты, будут защищать честь ЗВО во всероссийском конкурсе в Ногинске.

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