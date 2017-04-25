25.04.2017 (15:40)

Расчет берегового ракетного комплекса «Утёс» ЧФ выполнил боевую стрельбу по морской цели

Сегодня в рамках зачетного тактического учения с отдельной береговой ракетной бригадой Черноморского флота (ЧФ) расчет берегового стационарного противокорабельного комплекса «Утёс» выполнил пуск крылатой ракеты по морской мишени с побережья Крымского полуострова.

Спустя несколько минут после старта крылатая ракета П-35 успешно поразила морской корабельный щит, дрейфующий в море на удалении около 170 км.

Для обеспечения безопасности выполнения боевого упражнения и объективного контроля за результатами стрельбы привлекались более 15 боевых кораблей и судов обеспечения, а также противолодочные самолёты-амфибии Бе-12, военно-транспортные самолёты Ан-26 и беспилотные летательные аппараты из состава морской авиации ЧФ.

Справочно :

Уникальный защищенный береговой противокорабельный комплекс «Утес» размещен в горах на высоте 500-600 м над уровнем моря. Предназначен для уничтожения кораблей условного противника модернизированной крылатой ракетой П-35 с фугасной боевой частью весом до 1000 кг.

«Утес», обеспечивающий поражение морских целей на удалении около 300 км, способен эффективно поражать морские цели во взаимодействии с новейшими береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал», которые также стоят на вооружении береговой ракетной бригады ЧФ.

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