25.04.2017 (16:00)

Корвет «Бойкий» признан лучшим кораблем Балтийского флота

На Балтийском флоте (БФ) специальная конкурсная комиссия под руководством заместителя командующего БФ вице-адмирала Сергея Елисеева определила лучший корабль по содержанию и морской культуре. Им стал корвет из соединения надводных кораблей «Бойкий». В эти дни он выполняет задачи дальнего похода в Атлантическом океане.

Конкурс, в котором приняло участи около 50 кораблей, катеров и судов проходил в четыре этапа. Стартовал он в тактических группах, затем в соединениях и военно-морских базах. Определяющим стал флотский четвертый этап.

Для этого специалистами управления боевой подготовки БФ была разработана специальная методика, состоящая из десяти элементов. По результатам проверки кораблей и судов высчитывался средний балл, который и определял место в корабельном рейтинге.

Второе и третье место в конкурсе заняли соответственно малые противолодочные корабли «Казанец» и «Кабардино-Балкария» соединения охраны водного района Балтийской военно-морской базы.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице