25.04.2017 (15:31)

Новый морской буксир Балтийского флота получил имя ветерана-моряка Анатолия Птицына

Перед Днем Победы в Балтийске (Калининградская обл.) состоится церемония переименования нового буксира Балтийского флота (БФ), судно получит имя Анатолия Птицына. Уже изготовлены специальные латунные буквы, которые будут закреплены на борту морского буксира.

Ветерану Анатолию Птицыну сегодня 92 года. Во время Великой Отечественной войны он оборонял Ленинград, служил на Северном флоте. В марте 1945 г. на торпедном катере сражался с немцами, которых было в 7 раз больше. В неравном бою чудом остался жив, повредив несколько вражеских катеров.

После войны отработал на вспомогательном флоте более 50 лет, приложив немало сил для обновления и организации вспомогательных сил БФ.

Перед экипажем нового буксира, которым командует капитан Алексей Никитин, стоят задачи по буксировке и сопровождению кораблей и судов на выход в море и обратно, буксировке щитов и мишеней, по которым выполняются артиллерийские и ракетные стрельбы боевых кораблей.



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