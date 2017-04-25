25.04.2017 (15:22)

Специалисты РВСН готовят ПГРК «Ярсы» и «Тополя» к летней эксплуатации

В соединениях и воинских частях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) начался перевод военной и специальной техники на режим летней эксплуатации.

Сезонное техническое обслуживание проходит военная и специальная техника (ВСТ), начиная с легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками подвижных грунтовых комплексов «Ярс», «Тополь-М», «Тополь».

Проведение подобного обслуживания значительно увеличивает вероятность безотказной работоспособности узлов, агрегатов и систем военной техники.

В ходе регламентных работ будет обслужено более 7500 единиц техники. Проверку работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и специальной техники, различные регулировки, замену масел, смазок, охлаждающей жидкости выполнят около 2000 военнослужащих соединений и воинских частей РВСН.

Для проведения работ в пунктах технического обслуживания и ремонта (ПТОР) парков соединений и частей развернуто свыше 500 рабочих мест и постов обслуживания.

По результатам перевода командованием соединений и частей будут проведены смотры готовности техники и парков к эксплуатации в летних условиях.

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