25.04.2017 (15:19)

В разведподразделение ЗВО поступили специальные бронеавтомобили «Рысь»

В разведывательное подразделение Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Нижнем Новгороде, поступил ротный комплект специальных бронированных транспортных средств «Рысь».

Разведчики во время приема 14 единиц новой боевой техники провели контрольный осмотр и проверили исправность специальных машин для введения их в эксплуатацию.

9 мая бронеавтомобили примут участие в торжественном шествии в Нижнем Новгороде.

С началом летнего периода обучения разведчики будут применять их в ходе тактических и специальных занятий, проводимых по плану боевой подготовки.

Модернизированный специальный автомобиль «Рысь» создан для обеспечения защиты военнослужащих от воздействия мин различной мощности и стрелкового оружия. Он имеет противоминное и противопульное бронирование, также на броневике установлен дистанционный комплекс вооружения.

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