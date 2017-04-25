25.04.2017 (15:00)

В Ростовской области военные автоинспекторы ЮВО борются за победу в конкурсе «Дорожный патруль

В Ростовской области впервые стартовал конкурс «Дорожный патруль» среди военнослужащих военной автоинспекции (ВАИ) Южного военного округа (ЮВО) в рамках подготовки к Международным армейским играм.

В течение трех дней на базе ВАИ 20 военных инспекторов дорожно-патрульной службы округа будут соревноваться в восьми дисциплинах профессиональной подготовки.

Окружной этап конкурса проводится в два этапа:

первый –– «Военно-техническая эстафета», в ходе которой участники будут соревноваться в вождении автомобиля с преодолением различных препятствий, таких как узкий проезд, разворот в пять движений, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим, тушить возгорание транспортного средства, возникшее в случае условного ДТП;

второй –– «Соревнование специалистов», где военные автоинспекторы продемонстрируют навыки регулирования дорожного движения, экстремального вождения, выполнения приемов контраварийных действий с элементами «полицейского разворота», проезда «змейкой».

Соревнования инспекторов ВАИ проходят только на российских автомобилях ВАЗ.

Для гостей и посетителей организован показ современных специальных и патрульных автомобилей ВАИ, оборудованных техническими средствами навигации, фиксации нарушений, звуковой и световой сигнализацией.

Победители окружного этапа примут участие во всеармейском этапе «Дорожного патруля», который пройдет в конце июня на полигоне Ногинский Военного института (общевойскового) Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации».

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