25.04.2017 (14:50)

Саперы спецназа ЮВО приступили к очистке полигона Молькино от неразорвавшихся боеприпасов

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, приступили к очистке от неразорвавшихся боеприпасов учебно-тренировочного комплекса Молькино.

До конца месяца предстоит провести очистку территории, общая площадь которой составляет более 500 га. К работам привлечено более 100 военнослужащих, задействованы 10 единиц специальной техники, а также минно-розыскные собаки. В целях безопасности все обнаруженные взрывоопасные предметы не транспортируются, а подрываются на месте накладными зарядами.

При очистке полигона саперы применяют современные защитные костюмы ОВР-2 «Сокол». Бронированные элементы костюма изготовлены из легкого и высокопрочного полиэтилена и способны защитить сапера от мелких осколков, а шлем, оснащенный специальным забралом, может выдержать попадание 9-мм патрона с расстояния 25 м. Масса костюма составляет всего 8,5 кг.

Всего в зимнем периоде обучения на полигоне было проведено свыше 10 тактических учений, около 300 боевых стрельб и масштабный полевой выход войск артиллерии с выполнением боевых стрельб.

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