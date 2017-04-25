25.04.2017 (14:43)

Лучшие военные повара и пекари ЮВО собрались в Ставрополье на конкурс «Полевая кухня-2017»

В Южном военном округе (ЮВО) на территории казачьего мотострелкового соединения, дислоцированного в Ставропольском крае, начался окружной этап конкурса специалистов продовольственной службы «Полевая кухня».

Военные повара соревнуются в приготовлении одного блюда на 10 человек по произвольному рецепту на переносной кухне КП-20 и КП-30. Это могут быть салаты, первые, вторые блюда с гарниром, приготовленные с учетом особенностей национальной кухни регионов дислокации воинских частей округа.

Специалисты по хлебопечению по условиям конкурса должны приготовить тесто и испечь в полевых условиях более 10 буханок хлеба на прицепном хлебопекарном блоке ПХБ-04.

Вкусовые качества кулинарных изысков, приготовленных конкурсантами, оценит специальная комиссия командования ЮВО, а также гости мероприятия.

В состязании принимают участие команды 58-й и 49-й общевойсковых армий, Черноморского флота, Каспийской флотилии, армии ВВС и ПВО, железнодорожных войск, бригад материально-технического обеспечения. Всего — 10 команд общей численностью около 250 военнослужащих, в том числе начальники продовольственных служб воинских частей.

Победители конкурса представят команду ЮВО на всеармейском конкурсе «Армейский запас», который пройдет летом.

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