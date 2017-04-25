25.04.2017 (14:18)

С морпехами Каспийской флотилии проводится учение по плану внезапной проверки боевой готовности

Под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии началась внезапная проверка боевой готовности.

В рамках проверки подразделения морской пехоты Каспийской флотилии приступили к выполнению мероприятий по плану приведения в высшие степени боевой готовности.

Проверка началась с подъёма личного состава по тревоге, подготовки техники к совершению марша, выхода в назначенные района формирования колонн для дальнейшего перехода на полигоны. Во время передвижения с морскими пехотинцами проведено учение по разминированию участка дороги и отражению нападения условного противника на колонну при совершении марша.

В настоящее время на горном полигоне Аданак батальон морской пехоты отрабатывает задачи по подготовке к противодесантной обороне побережья и действиям в наступлении. Развёрнуты командно-наблюдательные пункты командира батальона и командиров подразделений, организовано сторожевое охранение, все виды обороны и всестороннего обеспечения, проведено инженерное оборудование обороняемых участков. Личный состав приступил к боевому слаживанию с выполнением стрельб из штатного вооружения морской пехоты.

В мероприятиях внезапной проверки боевой готовности принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц боевой и специальной техники.

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