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25.04.2017 (13:41)

Авиация и зенитчики ЮВО возвращаются на аэродромы постоянного базирования и в ППД после учения в Бурятии

Соединения и воинские части 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), принимавшие участие в учении на территории Республики Бурятия возвращаются в пункты постоянной дислокации (ППД).

Летчики на самолетах Су-27, Су-30, Су-34, а также вертолетах Ми-8АМТШ и Ми-8МТПР завершили перелеты на аэродромы постоянного базирования в  Краснодарском крае и Ростовской области, преодолев свыше 7 тыс. километров.

На сегодняшний день продолжается перевозка в ППД зенитных подразделений на 10 железнодорожных эшелонах. В пути находятся более 500 военнослужащих и более 250 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы С-300ПМ, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», средства наземного обеспечения полетов авиации, радиолокационные станции, техника связи, инженерных войск и радиоэлектронной борьбы.

Учение соединениями и частями  4-й армии ВВС и ПВО ЮВО проводилось под руководством командующего объединением генерал-лейтенанта Виктора Севостьянова с 1 марта по 29 апреля на полигоне Телемба в Бурятии.

В нем принимали участие около 1000 военнослужащих, было задействовано более 350 единиц вооружения и военной техники. 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ
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