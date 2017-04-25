25.04.2017 (14:34)

Корабли Каспийской флотилии вышли в море в рамках внезапной проверки боевой готовности

Под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии началась внезапная проверка боевой готовности.

В рамках проверки корабельные группировки Каспийской флотилии вышли из пунктов базирования и приступили к выполнению учебно-боевых задач.

В учении задействованы ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг», малые артиллерийские корабли «Волгодонск», «Астрахань» и «Махачкала», базовые и рейдовые тральщики, противодиверсионный катер «П-351» «Грачонок», а также суда гидрографической службы и вспомогательного флота.

В ходе начального этапа проверки экипажи кораблей отработали вопросы приведения в высшие степени боевой готовности, действия по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу.

Завершением начального этапа стал массовый выход всех участников учения из пункта базирования, переход кораблей в районы рассредоточения и организация всех видов охраны и обороны кораблей на незащищённом рейде во взаимодействии с противодиверсионным катером «Грачонок».

В морских полигонах боевой подготовки экипажам кораблей предстоит отработать комплекс учебно-боевых задач по предназначению.



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