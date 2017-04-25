25.04.2017 (14:08)
В Армении началась подготовка техники ЮВО к эксплуатации в экстремальных условиях
На российской военной базе в Армении после завершения зимнего периода обучения началась подготовка вооружения и военной техники к экстремальным условиям летней эксплуатации.
На всей автомобильной, бронетанковой и специальной технике соединения будут проведены регламентные мероприятия по обслуживанию узлов и агрегатов к условиям эксплуатации в высокогорной местности при температуре окружающей среды, достигающей 50 градусов жары.
Ежедневно во время ремонтно-восстановительных и обслуживающих работ технические специалисты проверяют военнослужащих на знание требований безопасности и порядка выполняемых работ на технике и в мастерских.
В ходе месячного подготовительного периода военнослужащие соединения из числа экипажей боевых машин проведут более 50 регламентных технических операций на 1 тыс. единицах военной техники.