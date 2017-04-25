25.04.2017 (13:38)

В ходе учения артиллеристы ЮВО уничтожили условное НВФ на полигоне Тарское

В Северной Осетии на полигоне Тарское завершилось командно-штабное учение на местности с артиллерийским соединением 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированным в Ингушетии.

В ходе учения органы управления и подразделения бригады были подняты по тревоге, приведены в полную боевую готовность и совершили 100-км марш в район сосредоточения.

На полевой пункт управления была передана вводная штаба руководства об обнаружении разведчиками вооруженной группы лиц, которая готовилась к захвату одного из населенных пунктов. На завершающем этапе учения артиллеристы практически уничтожили условное незаконное вооруженное формирование (НВФ).

На основе полученных разведданных было принято решение применить реактивные системы залпового огня «Ураган» и буксируемые гаубицы «Мста-Б».

По оценке командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Евгения Никифорова, командиры подразделений оперативно реагировали на изменения в тактике боевых действий условного противника и выполнили все стоящие перед ними задачи.

На мероприятие привлекалось около 200 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц боевой и специальной техники.

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