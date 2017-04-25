25.04.2017 (13:16)
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии примут участие в торжественном шествии войск 9 мая по набережной Сухума
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии примут участие в торжественном шествии войск в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Праздничные мероприятия начнутся 9 мая на площади Свободы в Сухуме.
Офицеры и солдаты соединения пройдут торжественным маршем по набережной республиканского центра.
Военный оркестр российской военной базы исполнит произведения, звучавшие на параде Победы 9 мая 1945 года, такие как «Священная война», марши «Все выше!», «Триумф победителей».
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