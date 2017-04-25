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25.04.2017 (13:16)

Военнослужащие российской военной базы в Абхазии примут участие в торжественном шествии войск 9 мая по набережной Сухума

Военнослужащие российской военной базы  в Абхазии примут участие в торжественном шествии войск в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Праздничные мероприятия начнутся 9 мая на площади Свободы в Сухуме.

Офицеры и солдаты соединения пройдут торжественным маршем по набережной республиканского центра.

Военный оркестр российской военной  базы исполнит произведения, звучавшие на параде Победы 9 мая 1945 года, такие как «Священная война»,  марши «Все выше!», «Триумф победителей».

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Абхазия , Военные парады
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