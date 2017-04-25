25.04.2017 (13:00)
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с сербским коллегой
Сегодня, в преддверии VI Московской конференции по международной безопасности состоялась встреча Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с главой военного ведомства Сербии Зораном Джорджевичем.
«Наши регулярные встречи подтверждают еще раз нашу заинтересованность в продвижении того сотрудничества, которое налажено и налаживается между нами как в военной, так и в военно-технической сфере», — сказал генерал армии Сергей Шойгу на переговорах.
Как подчеркнул глава российского военного ведомства, в лице Белграда Москва видит надежного, проверенного временем партнера, который также отстаивает основные принципы международной безопасности.
«К сожалению, мир не становится спокойнее, стабильнее, и события последних десятилетий, связанные и с цветными революциями, и разного рода вторжениями, и насильственными свержениями руководства стран ни к чему хорошему не приводят», — отметил Министр обороны России.
При этом, по его словам, провозглашаемая первоначальная цель по достижению демократии и процветанию не наблюдается ни в одной из стран, где устраивались цветные революции.
«Наша Московская конференция направлена как раз на то, чтобы обсудить, обменяться мнениями по всем этим вопросам и, может быть, найти какие-то решения», — заявил генерал армии Сергей Шойгу.
Победа на президентских выборах в Сербии Александра Вучича укрепляет уверенность России в том, что дружеские и партнерские отношения будут укрепляться, добавил глава российского военного ведомства.
«Просил бы передать ему от меня поздравления и самые искренние пожелания успехов. Наши регулярные встречи подтверждают взаимную заинтересованность оборонных ведомств России и Сербии в развитии конструктивных отношений», — заключил Министр обороны России.